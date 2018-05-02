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merkezli 5 ilde operasyonu: 27 gözaltı

Son dakika haberi... merkezli 5 ilde düzenlenen / operasyonunda, meslekten ihraç edilen 27 polis gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 11:23
Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

merkezli 5 ilde düzenlenen / operasyonunda, meslekten ihraç edilen 27 polis gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte üye olduğu ve örgütsel faaliyetlere destek verdiği belirlenen polislere yönelik operasyonda başlattı. Bu kapsamda, meslekten ihraç edilip, açığa alınan 30 polis için gözaltı kararı çıkarıldı. Bursa, , , ve 'de sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla meslekten ihraç edilen 27 polis gözaltına alındı. Firari 3 polisin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Şüpheliler, sorguları için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
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