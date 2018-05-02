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'de / operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi...  'de /'ye yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 15:33
Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

'de /'ye yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında yakalama kararı olan ve meslekten ihraç edilen polis memuru H.K. ile daha önceden açığa alınan jandarma astsubay E.G., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yapndan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Bursa ve Mardin illerine gönderileceği öğrenildi.

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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı
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