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İşgalci , Şeyh İkrime’nin yurtdışına çıkışını yasakladı

İşgalci yönetiminin, Yüksek İslami Heyet Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi 'ye 1 bir ay süreyle ülke dışına çıkma yasağı koyduğu öğrenildi. Şeyh İkrime Sabri, önümüzdeki hafta 'da ümmetin seçkin alimleri ve fakihlerinin katılımıyla yapılacak ilmi bir fıkıh konferansına katılmak için davet aldığını açıklamıştı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 23:16 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 03:52
İşgalci İsrail, Şeyh İkrime’nin yurtdışına çıkışını yasakladı

yönetiminin Yüksek İslami Heyet Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi 'ye bugünden başlayacak şekilde 1 ay süreyle ülke dışına çıkma yasağı koyduğu öğrenildi.

İNSANLIK VE HUKUK DIŞI UYGULAMA

Şeyh İkrime Sabri, Filistin Enformasyon Merkezi muhabirine yaptığı açıklamada, yasak kararının bitiminde 4 ay daha uzatılabileceğini söyledi. Kararı keyfi, gereksiz ve gayri hukuki olarak nitelendiren Şeyh İkrime Sabri, karar için kendisine hiçbir suçlamada bulunulmadığını ve gerekçe gösterilmediğini ifade etti.

BM ve AB’den İsrail’e tepki

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, daha önce de İsrail polisinin Haremi Şerif'in Aslanlı Kapı bölgesinde yatsı namazından sonra cemaate yaptığı müdahalede mermiyle vurulmuştu

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İşgalci İsrail, Şeyh İkrime’nin yurtdışına çıkışını yasakladı
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