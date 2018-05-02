İşgalci İsrail, Şeyh İkrime’nin yurtdışına çıkışını yasakladı

İsrail yönetiminin Yüksek İslami Heyet Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye bugünden başlayacak şekilde 1 ay süreyle ülke dışına çıkma yasağı koyduğu öğrenildi.

İNSANLIK VE HUKUK DIŞI UYGULAMA

Şeyh İkrime Sabri, Filistin Enformasyon Merkezi muhabirine yaptığı açıklamada, yasak kararının bitiminde 4 ay daha uzatılabileceğini söyledi. Kararı keyfi, gereksiz ve gayri hukuki olarak nitelendiren Şeyh İkrime Sabri, karar için kendisine hiçbir suçlamada bulunulmadığını ve gerekçe gösterilmediğini ifade etti.

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, daha önce de İsrail polisinin Haremi Şerif'in Aslanlı Kapı bölgesinde yatsı namazından sonra cemaate yaptığı müdahalede mermiyle vurulmuştu