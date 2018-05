Koza'nın kalkanı müdüre kıyak gibi karara itiraz!

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında yargılanan Gümüşhane eski Emniyet Müdürü Ahmet Can hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında verilen karara ByLock kullanıcısı olması gerekçe gösterildi. Eski emniyet müdürünün tahliye edilmesi de dikkat çekti.

Ahmet Can hakkında kendisiyle aynı dönem görev yapan dönemin Gümüşhane KOM Şube Müdürü Gökhan Sezer'in verdiği ifadede gündeme getirdiği iddiaların mahkeme tarafından dikkate alınmaması garip karşılandı.

"BİR TANE OKULUMUZ VAR"

Dönemin Gümüşhane KOM Şube Müdürü Gökhan Sezer mahkemedeki ifadesinde şunları söylemişti:

"2014 yılında Ocak ayında Gümüşhane ilinde Pasaport Şube Müdürü iken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevine getirildim. O dönemki adıyla PDY'e yönelik çalışmalara başladım. Bu yapının okul ve yurtlarındaki bir takım usulsüzlüklerle çalışmalar yaptım. Ancak bu çalışmalar esnasında dönemin İl Emniyet Müdürü olan Ahmet Can ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karademir isimli şahıslar yapmış olduğum bu çalışmalar nedeniyle bana karşı ciddi tavır almışlardı. Bu yapıya ait okul ve yurtlarda arama talep etmeme rağmen bu talebim reddedilmiştir. Mehmet Karademir'in makamına gittiğimde, "Bir tane okulumuz var, onu da kapatmaya mı çalışıyorsunuz" şeklinde tarafını belli ederek evrakı tetkik etmeden talebimi reddetmişti.

KOZA'NIN ARAŞTIRILMASINI ENGELLEDİ

Medyada FETÖ'ye ait Gümüşhane'de bulunan Koza Altın Madencilik ile ilgili haberler çıkmaya başlayınca o haberlerle ilgili işin doğruluğunu teyit için bir ön çalışma yaptım ve bu çalışmamın İl Emniyet Müdürü Ahmet Can'a sundum. Ancak o bana "Bu iş senin görevin değil, bu konuda çalışma yapamazsın" şeklinde sert bir tepki vererek bu işin araştırılmasını engelledi. FETÖ'nün sohbet adı altındaki toplantılarında polis memuru Abdulmuttalip Karataş'ın ifadesinde belirtildiği üzere FETÖ imamı olan Şendoğan Demir isimli kişiyle Emniyet Müdürü Ahmet Can arasında benim Koza Altın Madencilik ile ilgili yapmış olduğum çalışmam gündeme gelmiş. Benim şahsımda aynı şekilde gündeme gelerek yapmış olduğum bu çalışmayla ilgili Emniyet Müdürü Ahmet Can tarafından "Başına iş alma!" şeklinde şahsımın ikaz edildiği, bir nevi tehdit edildiğim konuşulmuş.

ALGI OPERASYONU

FETÖ ile ilgili ülke genelinde yapılan görev değişiklikleri kapsamında Ahmet Can görevden alındı, yerine Orhan Kar isimli kişi getirildi. Göreve başladıktan kısa bir süre sonra internette ve haber sitelerinde, 'Polis Gümüşhane'de esnaf ve iş adamlarını fişliyor mu, Gümüşhane'de Polis Esnafı takibe aldı' gibi haberler çıkmaya başladı. Haber içeriğinde çalışmalarımızın deşifre edildiği, beraberinde çalışma yaptığım arkadaşlarımın fotoğraflarının kullanıldığı, sivil plakalı aracımızın deşifre edildiğini gördüm. Bu şekilde kamuoyunda infial yaratılarak FETÖ'ye yönelik çalışmalarımızı sekteye uğratacak algı operasyonu yapıldığını anladım. Bu haber ilk olarak görevden alınarak Kocaeli'ye tayini çıkan Ahmet Can'ın bulunduğu yerde yayın yapan Hedef Gazetesi isimli internet adresinde yapılmış olması da bana manidar gelmişti. Bu bilgi ancak içeriden bir FETÖ'cünün vermesiyle mümkün olabileceğini düşünüyorum."

"ÜYELİKTEN DEĞİL ÖRGÜTTEN YARGILANSIN"

Emniyet Müdürü Gökhan Sezer, Ahmet Can hakkında FETÖ üyeliğinde verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası ve tahliye kararına bir dilekçe ile itiraz etti. ŞuanAntalyalya'da görev yapan Sezer dilekçesinde şunları kaydetti: "Ahmet Can'ın yargılama neticesinde örgüt üyeliğinden cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Oysa Ahmet Can'ın eylemlerinin örgüt içerisinde yönetici olduğunu göstermektedir. Can hakkında sadece örgüt üyeliği hükmü hukuken eksik kalmıştır. Ahmet Can tarafından diğer sanık Şendoğan Demir'e talimat verildiği ortadadır. Emniyet içerisindeki hiyerarşiyi kullanıyor gibi gözükse de verdiği talimatlarla örgüt yöneticisi olduğu ortadadır.

Örgütün haberleşme aracı ByLock kullancısı tespitli olduğu halde bunu inkâr etmesi, etkin pişmanlık gibi iyi bir tutum sergilememesi, üstüne üstlük bir de beraat talebinde bulunması şahsım açısından kabul edilebilir değildir. Can'ın şahsımı tehdit ettiği hususta ceza almamış olması hukuka uygun değildir. Yine örgütün en önemli usulsüz para kazandığı Koza Altın madencilik ile ilgili konuyu kapattırması ve şahsıma bu yönde görevimi engellediği hususta cezai bir işlem uygulanmaması düşündürücüdür. Ahmet Can'ın örgütün en üst düzey mensubu ve bağlılığı olduğu A5 koduyla ortadayken serbest bırakılması hukuka uygun değildir. Hakkında verilen 'örgüt üyeliği' kararının eksik olduğu, tehdit yönüyle hiçbir hüküm kurulmadığı, görev yaptırmamak için görevini kötüye kullanmak suçundan da hüküm verilmediği gerekçeleriyle karara itiraz ediyorum."