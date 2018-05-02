Samsun'da FETÖ'nün emniyet sorumlusuna 7.5 yıl hapis

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde saklandığı gaybubet evinde yakalanan ve 2 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan bilgisayar öğretmeni Coşfer Öztokatlı hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Örgütün Samsun emniyet yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen Öztokatlı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün basına kapalı olarak yapılan davanın son duruşmasında mahkeme, Coşfer Öztokatlı'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aynı dosyada yargılanan ve firarda oldukları öğrenilen Ali Osman K. ve Aynur A.'nın yakalanması için ise dava dosyalarının bu dosyadan ayrılmasına karar verildi.

