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'da 'nün emniyet sorumlusuna 7.5 yıl hapis

Son dakika haberi...'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında örgütün emniyet yapılanması sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklanan bilgisayar öğretmeni, yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 14:00

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde saklandığı gaybubet evinde yakalanan ve 2 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan bilgisayar öğretmeni Coşfer Öztokatlı hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Örgütün Samsun emniyet yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen Öztokatlı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün basına kapalı olarak yapılan davanın son duruşmasında mahkeme, Coşfer Öztokatlı'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aynı dosyada yargılanan ve firarda oldukları öğrenilen Ali Osman K. ve Aynur A.'nın yakalanması için ise dava dosyalarının bu dosyadan ayrılmasına karar verildi.

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Samsun'da FETÖ'nün emniyet sorumlusuna 7.5 yıl hapis
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