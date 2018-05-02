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Son dakika: İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en büyük fiili atışlı tatbikat olan Efes tatbikatına bu yıl 19 dost ve müttefik ülke katılırken, tatbikata geçtiğimiz yıllarda katılan Almanya’nın bu sene katılmayacak olması dikkat çekti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 17:40
Son dakika: İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi

19 DOST VE MÜTTEFİK ÜLKE

Türkiye'nin ev sahipliğinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçek mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük fiili atışlı tatbikatı olan "Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı", bu yıl 7-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 2016 yılında ilk kez uluslararası çapta organize edilen Ege Ordu Komutanlığının sevk ve idaresindeki tatbikata bu yıl 19 dost ve müttefik ülkenin unsurları katılacak.

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ALMANYA VE POLONYA YOK

Türkiye'den Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşların katılacağı tatbikata bu yıl ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, , Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve 'dan da birlik ve unsurların katılacağı açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda tatbikata fiilen katılan Almanya ve Polonya'nın tatbikata davet edilmemesi ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz süreçte Almanya ile ilişkiler, İncirlik krizi ve Almanya'nın asker çekmesi, FETÖ'cülerin iltica taleplerine olumlu yanıt vermesi gibi konular nedeniyle gerilmişti. Almanya'nın dev tatbikata davet edilmemesinin altında gerilen ilişkilerin yattığı iddia ediliyor.

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Son dakika: İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi
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