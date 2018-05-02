Yılmaz Büyükerşen kimdir? Yılmaz Büyükerşen kaç yaşında?

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala henüz CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli olmadı. Yılmaz Büyükerşen ismi CHP'de ön plana çıkan isim gibi gözükse de Eskişehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen'in yaşı CHP içinde olumsuz yorumları da beraberinde getirdi. Yılmaz Büyükerşen, 81 yaşında.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Yılmaz Büyükerşen, 8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Atatürk Lisesi'nde tahsil gördü. 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1968'de doçent, 1973'de de profesörlüğe yükseldi. 1976'da da mezun olduğu akademinin başkanlığına seçildi. 1982 senesinde de Anadolu Üniversitesi'nin rektörlüğüne tayin edildi.

SİYASİ KARİYERİ

Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Demokratik Sol Parti'den (DSP) Eskişehir büyükşehir belediye başkanı oldu. 2004-2009 seçimlerinde de yeniden aynı göreve geldi. 27 Ocak 2011'de de istifa etmesini isteyen DSP yönetiminin talebine uyarak partiden istifa etti. Daha sonra 27 Şubat 2011'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

2004 yılında da DSP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından yapılan genel başkanlık teklifini geri çevirdi. Öte yandan Ayhan Şahenk Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği de yapan Büyükerşen, aynı zamanda Kanal D'nin kurucularındandır.

Yılmaz Büyükerşen, 2014 Yerel Seçimleri'nde Eskişehir'de %44.81 oranında oy alarak belediye başkanı seçilmişti.