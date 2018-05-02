Yunanistan Göç Bakanından flaş Türkiye açıklaması

Vitsas, Midilli'de düzenlenen 14'üncü Kuzey Ege Kalkınma Konferansı kapsamında bir panelde, Yunan adalarındaki sığınmacı sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"EGE ADALARINDAKİ HALKIN SABRINA..."

Göç politikasının sadece sığınmacıların tutulduğu Ege Adaları'ndaki halkın sabrına dayandırılamayacağını belirten Vitsas, aşırı kalabalık kamplardaki sığınmacı sayısının Eylül 2018'e kadar kapasitelerine göre düşürüleceğini açıkladı.

"AVRUPA ÜLKELERİ, İMZALADIKLARI GÖÇMEN MUTABAKATINA UYSUN"

Vitsas, sığınmacılara ilişkin faaliyetlerinde Cenevre Sözleşmesi'ne göre hareket ettiklerine işaret ederek, "Öte yandan, Avrupa ülkelerinin kapalı sınır politikasının panzehiri Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki (göçmen) mutabakattır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ülkeleri mülteci çocuklar konusunda sınıfta kaldı!

"TÜRKİYE İLE İYİ İŞBİRLİĞİMİZ VAR"

Vitsas ayrıca, sığınmacı kamplarındaki aşırı kalabalığın yarattığı sorunlara da değinerek, "Adalardaki problemleri çözmenin önemli koşullarından bir tanesi Türkiye ile açık bir iletişim ve diyalogtur. Türk mevkidaşımla iyi seviyede bir iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.