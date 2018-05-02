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Göç Bakanından flaş açıklaması

Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, ülkesindeki sorununa ilişkin, "Adalardaki problemleri çözmenin önemli koşullarından bir tanesi ile açık bir iletişim ve diyalogtur. Türk mevkidaşımla iyi seviyede bir iş birliğimiz var." dedi. nin kapalı sınır politikasını da eleştiren Vitsas, "Bu sorunun panzehiri Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki () mutabakatıdır" değerlendirmesinde bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 19:24 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 19:39
Yunanistan Göç Bakanından flaş Türkiye açıklaması

Vitsas, Midilli'de düzenlenen 14'üncü Kuzey Ege Kalkınma Konferansı kapsamında bir panelde, Yunan adalarındaki sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"EGE ADALARINDAKİ HALKIN SABRINA..."

Göç politikasının sadece sığınmacıların tutulduğu Ege Adaları'ndaki halkın sabrına dayandırılamayacağını belirten Vitsas, aşırı kalabalık kamplardaki sığınmacı sayısının Eylül 2018'e kadar kapasitelerine göre düşürüleceğini açıkladı.

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Vitsas, sığınmacılara ilişkin faaliyetlerinde Cenevre Sözleşmesi'ne göre hareket ettiklerine işaret ederek, "Öte yandan, nin kapalı sınır politikasının panzehiri Avrupa Birliği ve arasındaki () mutabakattır." değerlendirmesinde bulundu.

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"TÜRKİYE İLE İYİ İŞBİRLİĞİMİZ VAR"

Vitsas ayrıca, sığınmacı kamplarındaki aşırı kalabalığın yarattığı sorunlara da değinerek, "Adalardaki problemleri çözmenin önemli koşullarından bir tanesi Türkiye ile açık bir iletişim ve diyalogtur. Türk mevkidaşımla iyi seviyede bir iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

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Yunanistan Göç Bakanından flaş Türkiye açıklaması
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