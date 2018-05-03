AK Parti’den İnce’nin adaylığına ilk tepki!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Muharrem İnce'nin aday olma olasılığını değerlendirerek, "CHP'nin delegelerinin CHP Genel Başkanlığına layık görmedikleri birisini Türkiye'de cumhurbaşkanlığına layık görüyorlar. Kusura bakmasınlar ama Türkiye CHP'den büyük. Biz Kılıçdaroğlu'na binlerce kez söyledik. Çık aday ol, yarışa gir dedik. Bir genel başkan olarak aday olman gerekiyor dedik. Ama kaçak oynadı. Aday olmaktan çekindi." açıklamasını yaptı.

“CHP’nin genel başkanlığına uygun görmediğiniz bir ismi Cumhurbaşkanlığı’na aday yapıyorsunuz”

"KILIÇDAROĞLU MUHARREM İNCE'DEN KURTULMAK İSTİYOR"

Sözlerine Kılıçdaroğlu'nun koltukta kalma hesapları yapma konusunda devam eden Muş, "Kılıçdaroğlu ön plana çıkamadığı için arka plana geçerek koltukta kalma hesapları yapıyor. Açık bir şekilde görülüyor ki Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den kurtulmak istiyor. Böylece CHP koltuğuna oturmaya devam etmeyi planlıyor. Bu çok açık bir şekilde görülüyor." açıklamasını yaptı.