Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > AK Parti’den İnce’nin adaylığına ilk tepki!

AK Parti’den İnce’nin adaylığına ilk tepki!

'nin 'yi aday gösterme olasılığının yüksek olduğu siyasi kulislerde dolaşan haberler arasında. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş, "CHP'nin delegelerinin CHP Genel Başkanlığına layık görmedikleri birisini 'de na layık görüyorlar. Kusura bakmasınlar ama Türkiye CHP'den büyük." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 3.5.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 17:54
AK Parti’den İnce’nin adaylığına ilk tepki!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş 'nin aday olma olasılığını değerlendirerek, "'nin delegelerinin CHP Genel Başkanlığına layık görmedikleri birisini 'de na layık görüyorlar. Kusura bakmasınlar ama Türkiye CHP'den büyük. Biz 'na binlerce kez söyledik. Çık aday ol, yarışa gir dedik. Bir genel başkan olarak aday olman gerekiyor dedik. Ama kaçak oynadı. Aday olmaktan çekindi." açıklamasını yaptı.

“CHP’nin genel başkanlığına uygun görmediğiniz bir ismi Cumhurbaşkanlığı’na aday yapıyorsunuz”

"KILIÇDAROĞLU MUHARREM İNCE'DEN KURTULMAK İSTİYOR"

Sözlerine Kılıçdaroğlu'nun koltukta kalma hesapları yapma konusunda devam eden Muş, "Kılıçdaroğlu ön plana çıkamadığı için arka plana geçerek koltukta kalma hesapları yapıyor. Açık bir şekilde görülüyor ki Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den kurtulmak istiyor. Böylece CHP koltuğuna oturmaya devam etmeyi planlıyor. Bu çok açık bir şekilde görülüyor." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Muharrem İnce CHP'nin adayı oldu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti’den İnce’nin adaylığına ilk tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN