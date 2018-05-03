Başbakan Binali Yıldırım: Adayımız milletin adamı Erdoğan'dır!

Başbakan, "Mensubu olduğumuz siyasi geleneğin Türkiye genelinde 70 yıla yakın bir geçmişi var. Türkiye güçlü bir ülkedir. Demokrasi ve özgürlük başta olmak üzere, siyasi istikrar, güven ve kalkınma davamız milletin refahı ve gücü bakımından çok önemli. Ayrıca bu durum bölge ülkeleri için de bir güvencedir. Bugüne kadar etrafımızdaki ülkelerin, toprak bütünlüğü, iç barışı, etnik yapısı ne olursa olsun halkların huzuru için ortaya koyduğumuz fedakarlığı cümle alem biliyor. Bundan sonra yolumuza istikametimize savrulma olmadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'ın "Bizim adayımız milletin adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı!

"ERDOĞAN'I, AK PARTİ GRUBUNUN İTTİFAKI İLE TÜRKİYE'NİN LİDERİ, CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK AÇIKLIYORUZ"



"24 Haziran'da güçlü bir iktidar, güçlü Meclis, sürekli istikrar için milletimizin kararına, vicdanına başvuracağız. Türkiye üzerinde kirli plan yapanların oyunlarını bozacağız. Millet iradesi için en güçlü şekilde yönetimin oluşmasını sağlayacağız" diyen Başbakan Yıldırım, yapılacak daha çok işin olduğunu söyledi. Yıldırım, "Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin, bizim adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayı, milletin adamıdır. AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla, Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti grubunun ittifakı ile Türkiye'nin lideri, cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz. Hayırlı uğurlu, olsun" dedi.

AK Parti Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı

"MİLLETİMİZ DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YOLUNU AÇTI"

Sözlerine devam Başbakan, "Halk oylamasında milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "Evet" demiştir. Daha güçlü hükümet ve daha güçlü bir Türkiye'ye kapı açıldı. Meclisimizin aldığı seçim kararı daha fazla vakit geçirmeden güçlü meclisin oluşması için alındı." dedi.

"Ülke yönetiminde karşı karşıya kaldığımız sınamalar ve yaşadığımız tecrübeler geçmiş dönemin siyasi mirası bizim yönetim sistemi değişikliği yapma noktasına getirdi. 16 yıl içerisinde birçok müdahaleye maruz kaldık. 15 Temmuz ve ülkemiz için canını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmet anıyorum, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

"DAİMA MAZLUM VE MAĞDURLARIN YANINDA OLDUK"

Türkiye'nin bölgesi için önemini anlatan Yıldırım, "Daima mazlum ve mağdurların yanında olduk. Bundan sonra yolumuzda hiçbir sapma olmadan devam edeceğiz. Bugünlerde şekillenmekte olan küresel düzen, geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde farklı ve yeni özellikler gösteriyor. Yerleşik ilişkiler dönüşüyor, alışkanlıklar dönüşüyor. Problemler ve güç mücadeleleri farklı şekiller alıyor. Bu durumda önemli soru şu; Türkiye nerede yer alacak? İmkan ve kabiliyetini en iyi şekilde kullanarak, gelişen riskleri bertaraf etmek için ne yapacak? İşte bu ana mesele ve ülke yönetiminde karşı karşıya kaldığımız sınamalar, yaşadığımız tecrübeler, geçmiş dönemin siyasi mirası bizi yönetim sistemi değişikliği yapma noktasına getirdi" şeklinde konuştu.