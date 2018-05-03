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, 'ın Adaylığı dilekçesini imzaladı

ve Grup Başkanvekili , için Cumhurbaşkanı Adayı gösterdikleri dilekçeyi imzaladı.

Giriş Tarihi: 3.5.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 19:23
Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı dilekçesini imzaladı

ve Milletvekili leri için aday gösterme süreci devam ederken, ve 'nin ortak olarak adayı Cumhurbaşkanı oldu.

BİNALİ YILDIRIM DİLEKÇEYİ İMZALADI

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Adayı olduğuna ilişkin dilekçeyi 'na () verilmek üzere imzaladı..

Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı dilekçesini imzaladı

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Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı dilekçesini imzaladı
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