24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için aday gösterme süreci devam ederken, AK Parti ve MHP'nin ortak olarak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
BİNALİ YILDIRIM DİLEKÇEYİ İMZALADI
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Adayı olduğuna ilişkin dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmek üzere imzaladı..
Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı dilekçesini imzaladı