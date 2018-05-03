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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Erdoğan, 'deki programlarını tamamlayarak, özel uçak "CAN" ile saat 22.30'da Türkiye'ye geldi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 23:10 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 23:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı , 'deki temaslarının ardından yurda döndü.

Özel uçak "CAN" ile saat 22.30'da Güney Kore'nin başkenti Seul'den Türkiye'ye gelen Erdoğan'ı, 'nda ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yurda döndü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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