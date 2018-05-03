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Eski vali yardımcısı 4 bin 210 defa girdiği 'u inkar etti

/ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski yardımcısının 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık 4 bin 210 defa girdiği belirlenen 'u kullanmadığını öne sürdü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 17:27
Eski vali yardımcısı 4 bin 210 defa girdiği ByLock'u inkar etti

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen eski yardımcısı Veysel Özgür hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 12. 'ndeki duruşmaya sanık Özgür, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

İDDİALARI REDDETTİ

Duruşmada tespit ve değerlendirme tutanağında programa 4 bin 210 defa giriş kaydı bulunduğu okunarak savunması istenen Özgür, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını söyledi.

ByLock giriş kayıtlarına rağmen mesaj tespiti olmadığını belirten Özgür, "Ben 'mor beyin' mağduru olduğumu düşünüyorum. Çocuklarımı bu yapıya ait okullara örgütsel tavır amacıyla göndermedim. İyi bir eğitim almaları için bu okullara gönderdim. Eğitim hayatım boyunca bu yapıya ait evlerde kalmadım. Darbe gecesi kimseye 'Bu bir tiyatro böyle darbe mi olur?' şeklinde konuşma yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve sanık hakkındaki mevcut delil durumu nazara alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Eski vali yardımcısı 4 bin 210 defa girdiği ByLock'u inkar etti
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