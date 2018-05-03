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/'nin il imamı gaybubet evinde yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı / Operasyonu'nda toplam 10 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün gizli haberleşme programı kullanan ve örgüt faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen FETÖ/PDY mensuplarına yönelik Of ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 hedef şahıstan 4'ü gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanmasına çalışılıyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 22:44 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 23:42
FETÖ/PDY'nin il imamı gaybubet evinde yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı / Operasyonu'nda 10 kişi gözaltına alındı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Gaybubet Evi yapılanması olarak, Trabzon'daki bir sitedeki ikametin Gaybubet Evi olduğu tespit edildi.

BASKINDA YAKALANDILAR

Eve yapılan baskında hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranması bulunan İ.D. isimli emekli öğretmen şahıs ile KHK'dan ihraç olan örgüt üyesi öğretmenler L.E. ve H.B. yakalanarak gözaltına alındı. İ.D. isimli öğretmenin üzerinde A.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunurken, Milli Eğitim imamı olduğu ve öğretmenlerden sorumlu olduğu öğrenildi.

Ayrıca ikamette yapılan aramada, 52 bin 100 TL,12 bin 620 Euro, bin 160 Dolar ve çok sayıda telefon ve bilgisayar ele geçirildi.
Öte yandan , ve illerinde aranan ve haklarında yakalama emri bulunan 3 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubunun Trabzon'da bulundukları ihbarını alan ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 3 ayrı operasyon sonucu gözaltına alınan toplam 10 kişinin sorgusunun Emniyet Müdürlüğü'nde sürdüğü kaydedildi.

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FETÖ/PDY'nin il imamı gaybubet evinde yakalandı
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