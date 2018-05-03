İP’in kaprislerine yenildi elinde Şener kaldı!

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı ismi hala açıklayamaması parti içinde çekişmeye yol açtı. İki defa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olarak çıkan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, aday olmak için tüm adamlarını Genel Merkez'e baskı kurması için görevlendirdi. Hem Yalova hem de Trakya bölgesinde yaşayan binlerce partili İnce'nin aday yapılması için partinin telefonlarını kilitledi. 20'ye yakın milletvekili parti merkezinde adeta nöbet tutarak İnce için Kılıçdaroğlu'na baskı kurdular. Ancak Kılıçdaroğlu'nun tüm bu baskılara rağmen İnce'yi aday yapmayacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

GÜÇLENMESİNİ İSTEMİYOR

CHP'de henüz belirlenmeyen adaylarla ilgili üç ismin ön plana çıktığı konuşuluyor. İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le birlikte Muharrem İnce'nin de aday olma şansının bulunduğu öğrenildi. AKŞAM'a konuşan bir CHP'li, "Kemal Bey daha 6 gün önce ekonomiden anlayan, kavga etmeyen, polemiklerden kaçan bir aday göstereceğini açıkladı. Bu tarife şu anda Kesici ve Büyükerşen uyuyor. Bir de Kılıçdaroğlu, İnce'nin güçlenmesini istemiyor. Kemal Bey CHP dışında bir aday gösterecekse kesinlikle bu isim ittifak partileri tarafından belirlenmiş isim olacaktır" dedi.

O İSİM ŞENER Mİ?

Kılıçdaroğlu başından beri Kesici ve Büyükerşen isminde diretiyordu. Kulislere yansıyan bilgilere göre ittifak partilerinin "Yılmaz Büyükerşen yaşlı, İlhan Kesici ise 1994'de Recep Tayyip Erdoğan'a seçim kaybetti" denilerek veto yedi. İttifak görüşmelerinde seçimlerin ikinci tura kalması halinde her partiliden oy alabilecek bir isim de karar kılındığı, bu kişinin de AK Parti'den istifa eden Abdüllatif Şener olduğu kulislere yansıdı.

Kılıçdaroğlu'nun bir hafta önce adaylarını tarif ederken "Ekonomiden anlayan" kısmına Şener uyuyor.

"ÇOK OLUMLU GELİŞMELER VAR"

İttifak partileri en doğru ismin Abdullah Gül olduğunu açıklasalar da Kılıçdaroğlu parti tabanına bunu kabul ettiremedi. Şimdi CHP tabanının eski AK Partili Abdüllatif Şener ismine nasıl bakacağı merak konusu. Şener'in Gül'ün aday yapılmak istenmesiyle ilgili yaptığı açıklamalar da adaylığın bir startı olarak yorumlandı. Şener ise "Çok olumlu gelişmeler var" sözüyle adeta adaylığını doğruladı.

"BİZİ DEĞİL ANCAK CHP'LİLERİ ÇILDIRTIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için kulislerde eski bakan Abdüllatif Şener'in adının geçmesine ilişkin olarak, "Bu bizi değil CHP'lileri çıldırtır" diyerek şunları kaydetti: Çılgın CHP'liler harekete geçebilir. Sayın Kılıçdaroğlu 400 kilometre yürümüştü, herhalde bir 400 kilometre daha yürümesi lazım genel başkanlığını tescil edebilmesi için!

BAYKAL'A GİTTİ, GÖRÜŞEMEDİ

Kılıçdaroğlu, önceki akşAntalyalya Milletvekili Deniz Baykal'la tedavi gördüğü GATA'da bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinin ardından Deniz Baykal yeniden milletvekilliğine aday olmaya karar verdi. Dün de Abdüllatif Şener, Baykal'ı hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak Şener, Baykal ile görüşemeden GATA'dan ayrıldı.

AKŞENER İSTEDİ CHP, HDP'Yİ SATTI

CHP, İP, Saadet ve Demokrat Parti ittifak kurmakta anlaştı. Dört parti bugün saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak. İttifakın isminin 'Millet' olması bekleniyor. İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek. Parti liderlerinin yarın kamuoyuna açıklaması beklenen ittifak ile baraj problemi yaşayan İP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Meclis'e taşınması amaçlandı. Baraj sorunu yaşayan partilerden HDP ile Vatan Partisi ise, Cumhur İttifakı'na karşı kurulan bu ittifakın dışında kaldı.

"SİZ YOKSUNUZ" TELEFONU

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, HDP ve Vatan Partisi yetkililerini arayarak "Sizin dışınızda ittifak yapmaya karar verdik" dedi. HDP'nin ittifak dışında kalmasında Meral Akşener faktörünün öne çıktığı öğrenildi.

SOL SEÇMENE YAZIK

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapmasına ilişkin, "Bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak" dedi.

(AKŞAM)