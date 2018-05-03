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İşte 'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller

Son dakika haberi... 'den 24 Haziran'daki seçim öncesinde milletvekilliği için başvurmayan isimler belli oldu.

Giriş Tarihi: 3.5.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 16:55

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde 'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi kesinleşti.

AK Parti'de kabinede bulunan tüm milletvekilleri yeni dönem için de adaylık başvurusu yaptı.

İşte AK Parti'den aday olmayan isimlerin listesi:

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Burhan KAYATÜRK

Ekrem ERDEM

Hüseyin SAMANİ

İsrafil KIŞLA

Hüseyin ŞAHİN

Murat GÖKTÜRK

Fatma Seniha Nükhet HOTAR

Hasan ÖZYER

Cemalettin Kani TORUN

Mehmet Ali PULCU

İbrahim Mustafa TURHAN

Recep KONUK

Coşkun ÇAKIR

Cemil ÇİÇEK

Mehmet Ali ŞAHİN

Ali BABACAN

Beşir ATALAY

Özcan ULUPINAR

Fevzi ŞANVERDİ

Ayhan GİDER

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İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller
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