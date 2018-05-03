İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi kesinleşti.
AK Parti'de kabinede bulunan tüm milletvekilleri yeni dönem için de adaylık başvurusu yaptı.
İşte AK Parti'den aday olmayan isimlerin listesi:
Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Burhan KAYATÜRK
Ekrem ERDEM
Hüseyin SAMANİ
İsrafil KIŞLA
Hüseyin ŞAHİN
Murat GÖKTÜRK
Fatma Seniha Nükhet HOTAR
Hasan ÖZYER
Cemalettin Kani TORUN
Mehmet Ali PULCU
İbrahim Mustafa TURHAN
Recep KONUK
Coşkun ÇAKIR
Cemil ÇİÇEK
Mehmet Ali ŞAHİN
Ali BABACAN
Beşir ATALAY
Özcan ULUPINAR
Fevzi ŞANVERDİ
Ayhan GİDER