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Sahte siteleri kurup dolandırdılar

'de bazı lar adına sahte siteleri oluşturup, buraya giren müşterilerden elde ettikleri hesap bilgilerini kullanarak, bu kişilerin hesaplarından para transfer ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 10'u tutuklandı. Zanlıların, banka müşterilerinin hesaplarından transfer ettikleri paralarla lüks yaşam sürdükleri öğrenilmişti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 20:00
Sahte banka siteleri kurup dolandırdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çeşitli lar adına sahte sitesi oluşturup, banka şubesine erişim sağlamaya çalışan müşterilerin şifre ve hesap bilgilerini ele geçirerek para transferi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 7'si savcılık talimatıyla salıverildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adlisevk edilendilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İnternet üzerinden banka müşterilerini dolandıranlara yönelik çalışmalar kapsamında 17 Nisan'da düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların, banka müşterilerinin hesaplarından transfer ettikleri paralarla lüks yaşam sürdükleri öğrenilmişti.

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Sahte banka siteleri kurup dolandırdılar
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