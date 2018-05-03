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"Utanç verici" tavrı sebebiyle S&P'ye büyük tepki

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Standard&Poor's'un ile ilgili son raporunun "lerle ilgisi olmadığı" yönündeki açıklamalara, "Bu açıklama, onlar adına utanç vericidir." diyerek tepki gösterdi. Rapordaki unsurların, bir önceki rapordaki değerlendirmelerle aynı olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Şubat ayında, bir sonraki değerlendirmeyi Ağustos ayında yapacağını yazmışlardı. Anlaşılmaz şekilde, seçime gidilen bir ülkede, yeni ve olağanüstü hiçbir gelişme yokken neden bu raporu yazdılar?" diye sordu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 18:01 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 18:07
Utanç verici tavrı sebebiyle S&P'ye büyük tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

"NEDEN 3 AY ÖNCE?"

Ağbal, görüşmeler sırasında milletvekillerinin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin 'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili değerlendirmelerine yanıt verdi. Raporu baştan sona okuduğunu belirten Ağbal, kuruluşun Şubat ayında, bir sonraki değerlendirmeyi Ağustos ayında yapacağını söylediğini anımsattı.

"OLAĞANÜSTÜ HİÇBİR GELİŞME YOKKEN..."

Rapordaki yer alan unsurların, bir önceki rapordaki değerlendirmelerle aynı olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Anlaşılmaz şekilde, e gidilen bir ülkede, yeni ve olağanüstü hiçbir gelişme yokken neden bu raporu yazdılar" diye sordu. Ağbal, şöyle konuştu:

"Seçime yakın zamanlarda bu tür değerlendirme raporları yazılmaz. Seçim sonrasında ortaya konulur. S&P'yi, plansız programsız böyle bir açıklamaya sevk eden yeni gelişmeler nelerdir? Kuruluş, bu açıklamaya kendisini iten durumu açıklamalıdır.

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ABES AÇIKLAMA!

Dün, kuruluşun yetkilisi kalkmış 'bu açıklamamızın seçimle ilgisi yok' diyor. Bu daha da abes bir şey. Seçim olan bir ülkenin ekonomisine ilişkin açıklama yapacaksın, sonra 'seçimle ilgisi yok' diyeceksin. Gülerler insana. Kuruluş, kendine yakışmayan bir tavır sergiledi.

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Şubattan bugüne genel trendde olağanüstü bir değişiklik olmaksızın bu açıklamanın yapılması, siyaseten kendisini malzeme yapmaktan başka bir şey değil. 'Raporun seçimlerle alakası yok' açıklaması, onlar adına utanç verici bir açıklamadır. Bu ülkede seçim olduğunu bilmiyor musun? Bizim duruşumuz, siyasi polemik duruşu değil. Bu zaman diliminde hiçbir şey yapmamaları lazımdı. Niye Amerika'da seçim öncesi karar almadı da kimse ses çıkarmadı?"

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"Utanç verici" tavrı sebebiyle S&P'ye büyük tepki
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