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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturması kapssamında, örgüt üyesi olduğu ve kullandığı iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 17:35
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
Antalyalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturması kapssamında, örgüt üyesi olduğu ve kullandığı iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün 'da 12, Elmalı ilçesinde 1, Alanya ilçesinde 3, Manavgat ilçesinde 7, Serik ilçesinde 1, 'da 1, 'in Torbalı ilçesinde 1, 'da 1 şüpheli olmak üzere toplam 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli gözaltına alındı. Kent dışında yakalananlar Antalya'ya getirildi. Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
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