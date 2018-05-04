Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya lya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ PDY soruşturması kapssamında, örgüt üyesi olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Antalya'da 12, Elmalı ilçesinde 1, Alanya ilçesinde 3, Manavgat ilçesinde 7, Serik ilçesinde 1, Ankara'da 1, İzmir'in Torbalı ilçesinde 1, Hatay'da 1 şüpheli olmak üzere toplam 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli gözaltına alındı. Kent dışında yakalananlar Antalya'ya getirildi. Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.