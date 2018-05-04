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"Balyoz'da kumpas" davasında ara karar açıklandı

Beraat kararıyla sonuçlanan "" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin, tutuklu sanık , tutuksuz sanıklar , ve Yıldıray Oğur ile firari sanık 'in yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, sanık Baransu'nun tutukluluk halinin devamına, emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, emekli albay 'in de aralarında bulunduğu bazı müştekilerin, davaya müdahillik talebinin kabulüne hükmetti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 18:01
Balyoz'da kumpas davasında ara karar açıklandı

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanık Baransu'nun savunmasına ara verilerek, davaya ilişkin talepler karara bağlandı.

Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, sanık Baransu'nun tutukluluk halinin devamına, müştekiler emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, emekli Albay , emekli albaylar Suat Aytın, Hüseyin Hançer ve emekli Tuğgeneral İzzet Ocak'ın davaya müdahillik talebinin kabulüne karar verdi.

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Heyet, gelecek celsede sanık Baransu'nun savunmasının alınmasına ve bu konuda sanığa ihtarda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

Yargılananların beraatıyla sonuçlanan "" davası sanıklarına ''kumpas'' kurulduğu iddiasına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, "Balyoz" soruşturmasına gerekçe gösterilen belgelerin yayımlandığı dönemin Taraf gazetesi sorumluları ile gazeteciler, sanık olarak yer alıyor.

MÜŞTEKİLER...

İddianamede, "Balyoz Planı" davasında bir süre tutuklu yargılanan emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Albay Nedim Ulusan ile emekli albaylar ve Hakan Büyük müşteki, Genelkurmay Başkanlığı da müşteki kurum olarak geçiyor.

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Soruşturma konusu gizli belgelerin, çok iyi korunan 1. Ordu Karargahı kozmik odasından, örgütün TSK'da bulunan üyeleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan sanık 'e verildiği belirtilen iddianamede, Tuncay Opçin ve 'nun gizli görüştükleri, Taraf gazetesine teslim edilen DVD ve CD'lerin, Opçin tarafından Baransu'ya getirildiği kaydediliyor.

''/PDY'NİN AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK"

İddianamede, Opçin ve Baransu'nun, TSK'da bulunan örgüt üyesi marifetiyle 1. Ordu Karargahı'nda bulunan "çok gizli" ibareli, yüksek korunmaya tabi belgeleri ele geçirip örgütün amacı doğrultusunda kullanmaya çalıştıkları, bu amaçla Baransu'nun çalıştığı gazeteyi kullanarak faaliyetlerini yürüttüğü, devletin güvenliğine ilişkin "çok gizli" içerikli bilgilere vakıf olduğu ve hatta belgelerin orijinallerini imha ettiği anlatılarak, bu sanıkların belgeleri , ve Yıldıray Oğur aracılığıyla Taraf gazetesinde yayımlanmasını sağladığı aktarılıyor.

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Sanıkların Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/) amacı doğrultusunda basında yapılandıkları dile getirilen iddianamede, Altan, Çongar ve Oğur'un FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte Opçin ve Baransu'nun teşvik ve yönlendirmeleriyle eylemlere katıldıkları, eylemlerin devlet kurumlarında yapılanan bu örgütün amacının gerçekleştirilmesine yönelik olduğu vurgulanıyor.

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İddianamede, Baransu ile Opçin'in, "silahlı örgüt kurmak, yönetmek, zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin gu¨venligˆi veya ic¸ veya dıs¸ siyasal yararları bakımından, niteligˆi itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçlarından, 35 yıldan 75 yıla kadar hapisle cezalandırılması, dönemin Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar ve köşe yazarı Yıldıray Oğur'un da "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin gu¨venligˆi veya ic¸ veya dıs¸ siyasal yararları bakımından, niteligˆi itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve ac¸ıklamak" suçlarından, 20 yıldan 52 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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