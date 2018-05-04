Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



Sevgili İstanbullular, öncelikle Nusretiye Camii'mizin malum restorasyon çalışmaları bitti. Bugün Cuma Namazı ile birlikte açılışını yapıyoruz. Bu caminin anlamı çok önemli. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının anısına bu camiye Nusretiye Camii adı verilmiştir.

Bugüne kadar Müslümanlar bu mabedi, bu camiyi kullanıyor. Tarihi İstanbul'un sınırları dışında inşa edilmiş en büyük camilerden birisidir. Kesme taştan inşa edilmiş olan bu camii bol miktarda beyaz mermer inşasında kullanılmıştır.



Bu muhteşem eser Müslümanlara hayırlı olsun. Teravih ve sabah namazları burada kılınırsa bu camimiz daha da şenlenecektir diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nusretiye Camii açılış töreninde konuştu