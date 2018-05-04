FETÖ'nün "polis mahrem imamı" yapılanmasına operasyon: 6 kişi yakalandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün "polis mahrem imamı" yapılanmasından oldukları iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan 9 şüpheliden 6'ı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ/ PDY terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, imam konumunda faaliyet yürüten şüpheliler ve eşlerinin ikametleri tespit edilerek düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanmıştır. Firari3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.