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'nün "polis mahrem imamı" yapılanmasına operasyon: 6 kişi yakalandı

Son dakika haberi... 'nün "polis mahrem imamı" yapılanmasından oldukları iddiasıyla aranan 9 şüpheliden 6’ı yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 17:36
FETÖ'nün polis mahrem imamı yapılanmasına operasyon: 6 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün "polis mahrem imamı" yapılanmasından oldukları iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan 9 şüpheliden 6'ı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "/ terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, imam konumunda faaliyet yürüten şüpheliler ve eşlerinin ikametleri tespit edilerek düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanmıştır. Firari3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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FETÖ'nün "polis mahrem imamı" yapılanmasına operasyon: 6 kişi yakalandı
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