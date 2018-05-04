FETÖ'nün Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 2. Dalga operasyonda aralarında binbaşı ve yarbayın da bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul başta olmak üzere 21 ilde toplamda 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 1 binbaşı, 1 yarbay, 1 TÜBİTAK eski çalışanı ve 1 asker tabibin bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.