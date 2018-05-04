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'nün Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

’nün Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 2. Dalga operasyonda, 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. başta olmak üzere 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında binbaşı ve yarbayın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 11:16
FETÖ'nün Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturması kapsamında, Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 2. Dalga operasyonda aralarında binbaşı ve yarbayın da bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul başta olmak üzere 21 ilde toplamda 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 1 binbaşı, 1 yarbay, 1 eski çalışanı ve 1 asker tabibin bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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