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'deki 'nün usulsüz dinleme davası

Terör örgütü elebaşı Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 12:41
Kırklareli'deki FETÖ'nün usulsüz dinleme davası

2. 'nce 'ndeki salonda yapılan duruşmada, eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü 'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Bazı sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, üç celsedir savunma yapan tutuklu sanık İbrahim Şimşek'in beyanları ile devam etti.

Şimşek, savunmasının 12 bölümden oluştuğunu ve 3 günde 6 bölümünü tamamlayabildiğini ifade ederek, mahkemenin daha fazla vaktini almamak için bazı bölümleri atladığını söyledi. Hiç bir suça karışmadığını ve yapılan dinlemelerin de usule uygun olarak gerçekleştirildiğini iddia eden Şimşek, usulsüz eylemde bulunmadığını öne sürdü.

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Kırklareli'deki FETÖ'nün usulsüz dinleme davası
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