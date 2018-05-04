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merkezli dev / operasyonu

merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvveleri'ndeki () yapılanmasına yönelik operasyonda çoğunluğu muvazzaf asker 53 şüpheli gözaltına alındı. Firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 18:20 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 18:22
Kocaeli merkezli dev FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla aralarında daha önce meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 65 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kocaeli, , , , Muğla, , Balıkesir, Aydın, Ordu, Kırıkkale, , , Bartın ve 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 2 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 teğmen ve 34'ü muvazzaf 44 astsubay gözaltına alındı.

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Kocaeli merkezli dev FETÖ/PDY operasyonu
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