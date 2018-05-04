Malatya’daki darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un ise beraatine karar verdi.
SANIKLARA CEZA YAĞDI
Mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ile 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti ayrıca dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tutuksuz sanık Ersin Yıldırım'a "darbeye teşebbüsten" beraat, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.