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’daki darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı

Son dakika haberi...Dönemin Komutanına 15 yıl ceza verildi14 sanığa ağırlaştırılmış, 2 sanığa ise cezası verildi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 12:19

1. görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, dönemin 2. Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un ise beraatine karar verdi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ile 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış cezası verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tutuksuz sanık Ersin Yıldırım'a "darbeye teşebbüsten" beraat, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Malatya’daki darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı
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