Son dakika: Cumhur İttifakı protokolü YSK'da

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Son dakika: Cumhur İttifakı protokolü 'da

ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı tarafından 'ya teslim edildi.

Giriş Tarihi: 4.5.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 16:03

Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, iki parti arasinda oluşturulan ittifak protokolunu teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na () geldi.

GELECEK 5 YIL İÇİNDE...

AK Parti ve MHP tarafından YSK'ya sunulan Cumhur İttifakı Protokolünde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlemento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir" denildi.

AK Parti ve MHP tarafından YSK'ye sunulan Cumhur İttifakı Protokolünde, "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir." ifadesi kullanıldı.

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