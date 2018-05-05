Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 6 ilde eş zamanlı terör operasyonu

6 ilde eş zamanlı terör operasyonu

'un bazı ilçeleri ve , , , Tunceli ve illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şahıs yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 15:17
6 ilde eş zamanlı terör operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce / terör örgütünün kırsal alandaki kadın yapılanmasına yönelik bağlı hareket eden, Demokratik Özgür Kadın Hareketi içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla ilgili Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer ilçelerinde ve , , , Tunceli ve illerinde 19 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca 1 Mayıs 2018 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen ses bombası atılması olayı ile ilgili PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2 şahıs ise Ümraniye'de yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
6 ilde eş zamanlı terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN