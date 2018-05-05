Başbakan Binali Yıldırım Kayseri'de açıklamalarda bulunuyor

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizim kongrelerimi başka partilerin mitinglerinden daha coşkulu, daha heyecanlı oluyor. Gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Yolları böldük hayatları gönülleri birleştirdik. 81 milyonu kardeş yaptık, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Kayseri'den başlatacak mıyız? Erdoğan'ı yeni sistemin Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Daha güçlü meclis için daha çok vekil seçmeye hazır mısınız? Unutmayalım bu seçimde hem Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz hem de meclise göndereceğimiz milletvekillerini göndereceğiz.

BİZİM ÇATIMIZ RÜZGARLARLA FIRTINALARLA ÇÖKMEZ

Bizim çatımız rüzgarlarla fırtınalarla çökmez çünkü bu milletin çatısıdır. Bu ittifakın ruhu Yenikapı ruhudur. Bu ittifak Kayseri'nin vatan, ezan, bayrak aşkıyla yoğrulmuş mayasıyla kurulmuştur.

Başbakan Binali Yıldırım Kayseri'de açıklamalarda bulundu