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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Erdoğan, Çevre ve Özhaseki'nin kızı ile 'un düğün töreninde nikah şahitliği yaptı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 21:49 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı , Çevre ve Mehmet Özhaseki'nin kızı ile 'un düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

Flamingo Düğün Salonu'nda düzenlenen törende genç çiftin nikahlarını İl Müftüsü Şahin Güven kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanı , ve Genelkurmay Başkanı yaptı.

Törene Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bazı bakanlar, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
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