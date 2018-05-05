Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Seni kalpten selamlıyorum Kayseri. Bize sizler gibi yol arkadaşları nasip eden rabbim hamd ediyorum. Rekor bir oyla bize destek olan tüm Kayserilere şükranlarımı sunuyorum.

BİRİLERİ BİR FİTNE FESAT KAYNATIYOR, BU NE BİLİYOR MUSUNUZ?

Birileri fitne kaynatıyor, 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri fitne kaynatıyor"

4 ŞEHİR HASTANESİNİ DAHA HİZMETE ALACAĞIZ

Kayseri bize destek verdi biz de Kayseri'ye destek verdik. Kayseri'de son 15 yılda 20 milyar liralık yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar 4 şehir hastanesini daha hizmete alacağız.

Kayseri Havalimanı'nın 324 bin olan yolcu trafiği 2017 yılında 2 milyon 150 bin oldu. Havalimanına yeni terminal binası yapacağız.

"NEREDE BU ADAY?"

Şimdi birileri çıkmış diyorlar ki Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek. Cumhurbaşkanı adayı yatırımları ile iyi bilinecek. Nerede bu aday? Ziya Paşa güzel söylemiş: Eşeğe altın semer vursan eşek yine eşek. Biz eserlerimizde konuşuyoruz. Ana muhalefetin adayı ne ile karşımızda. Bizim bu millete eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla başladı. Başbakanlığımla devam etti. Cumhurbaşkanlığımızla da devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çatı dediler, kapı dediler..."

"ÇATI DEDİLER, KAPI DEDİLER..."

Çatı dediler kapı dediler sonunda ince siyasette karar kıldılar. Ne söylerlerse söylesinler biz mücadeleden kaçmadık. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siyaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur.

Yenikapı ruhu Cumhur ittifakına dönüştü. Ümmetin buna ihtiyacı vardı, şimdi bunu yapıyoruz. Biz ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz ve üzerine gideriz. Afrin'de 4 bin 406 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef İdlib, Tel Rıfat ve Münbiç. İnlerine girdik ve devam edeceğiz.

YENİKAPI RUHU CUMHUR İTTİFAKINA DÖNÜŞTÜ

Yenikapı ruhu Cumhur ittifakına dönüştü. Ümmetin buna ihtiyacı vardı, şimdi bunu yapıyoruz. Biz ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz ve üzerine gideriz. Afrin'de 4 bin 406 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef İdlib, Tel Rıfat ve Münbiç. İnlerine girdik ve devam edeceğiz.

Ana muhalefetin başındaki zat 'Afrin'e gitmeyin' diyor. Beyefendi, sen bu ülkenin başında olsaydın, Allah göstermesin, kim bilir şu anda Hatay'da, Kilis'te, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ne olacaktı?

S&P'YE SERT TEPKİ

"S&P diye bakıyorsunuz bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil haddini. Türkiye nerede siz nerede? Zaten biz bunları dehledik, artık onlara üyeliğimiz filan da yok ama buna rağmen bunlar rahat durmuyor. Yine ne yapıyorlar? Türkiye'ye not veriyorlar. Haddinize mi? Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin, öğretmeni olduğun yerlere bak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar