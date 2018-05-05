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Son dakika: 65 kripto muvazzaf askere operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’nün yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 65 kripto muvazzaf askere yönelik Kocaeli merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 19:24 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 01:58
Son dakika: 65 kripto muvazzaf askere operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'ndeki kripto mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgüt mensubu oldukları tespit edilen 65 kripto muvazzaf askere yönelik yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: 65 kripto muvazzaf askere operasyon
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