Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz ihracatta 500 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda, ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa da liderler düzeyinde güçlü bir irade bulunduğunu belirterek, "Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz. Nitekim bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık." dedi.

Türkiye-Sırbistan İş Forumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ın katımıyla yapıldı.

Forumda konuşan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile iş adamlarıyla bir araya gelmekten büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, toplantının her iki ülke için yeni iş birliklerine, projelere, yatırımlara kapı aralamasını temenni etti.

Sırbistan'ın Türkiye için dost bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, Sırbistan'ın Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülke olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ile ikili ilişkileri her alanda geliştirmek, çok daha ileriye taşımak noktasında her iki ülkede de çok güçlü bir iradenin mevcut olduğunu vurgulayarak, Vucic'in Türkiye ziyaretini bu iradenin anlamlı bir nişanesi olarak gördüğünü aktardı.

Yarın yapılacak Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısıyla iş birliklerindeki ivmeyi daha da artıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Konsey mekanizması sayesinde düzenli olarak gündemimizdeki konuları ilgili muhataplarıyla ele alacak, karara bağlayacak ve aldığımız kararların sonuçlarını da değerlendirme fırsatını yakalayacağız. Tabii burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bir yerde niyet, inanç varsa imkan da muhakkak bulunur. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda, ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa da liderler düzeyinde gerçekten güçlü bir irade var. Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz. Nitekim bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı. İnşallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonra da 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayabilmemiz için hepimize, bilhassa da siz iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize daha süratli ilerleyeceğiz

"SIRBİSTAN YATIRIMCILAR İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar'ın tam merkezindeki stratejik konumu ve uygun iş ortamıyla Sırbistan'ın bugün yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu aktardı.

Vucic'in konuşmasındaki açıklamalarını hatırlatan Erdoğan, "Her konuda, herhangi bir sıkıntı anında yanınızdayım, sizlere destek olmaya hazırım, demek suretiyle yolda ne kadar taş, toprak varsa hepsini kaldırmaya hazır olduğunu söyledi. Bu önemli bir irade. Bu iradeyi de en güzel şekilde bence iş adamlarının değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum." diye konuştu.

Türk şirketlerinin istihdam oluşturan yatırımlarının her geçen gün katlanarak arttığını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca bankacılık sektöründe de Halkbank Sırbistan'da gurur verici işlere imza atıyor. Geçen yılki ziyaretimiz sırasında Halkbank'ın Sırbistan'da sermaye artırımına gideceğinin sözünü vermiştik. Hamdolsun bu sözümü hayata geçirmeye başladık. 40 milyon avroluk sermaye artışının ilk 20 milyon avroluk bölümü şubat ayında gerçekleşti. Kalan 20 milyon avroluk sermaye artışı da inşallah önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Böylece Halkbank, Sırbistan'da 90 milyon avroluk sermaye ve 400 milyon avrodan fazla büyüklüğe ulaşacaktır. Bu kritik adım Sırbistan'da yatırım yapmak isteyen firmalarımızın işlerini kolaylaştıracağı gibi ayrıca bir güven ortamını da hazırlayacaktır. Şüphesiz bütün bu başarı hikayelerinin yazılmasında kıymetli dostum Vucic'in katkılarını memnuniyetle ifade etmem gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı firmalarımıza destek olmanın yanında onların sorun ve sıkıntılarıyla da çok yakından ilgileniyor. Ülkem ve iş adamlarımız adına, kendisine en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan Türkiye - Sırbistan İş Formunda: İş adamlarımıza önemli görevler düşüyor

- "TÜRKİYE'YE SON 16 YILDA 195 MİLYAR DOLAR DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE GİRİŞİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu güçlü desteğin artarak devam edeceğine inandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye son 16 yıldır süren siyasi istikrar ve güven ortamıyla devamlı büyüyen bir ülke. 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüme oranını elde ettik. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme oranıyla, G20 ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında 2. sırada yer aldık. Bugün Türkiye Gayri Safi Milli Hasıla bakımından dünyanın 17. satın alma paritesine göre 13. büyük ekonomisidir. Milli gelirimizi 4 kata yakın bir artışla 236 milyar dolardan, 860 milyar dolara çıkardık. Türkiye'ye son 16 yılda 195 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. 2002'de 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı, geçen sene 157 milyar doların üzerine çıkardık. İhracatımız nisan sonu itibarıyla yıllık 160 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefimiz bu rakamı 500 milyar dolara ulaştırmak. Bu yıl kamu ve özel sektör yatırımlarının tutarı tarihimizde ilk defe 1 trilyon lirayı aşıyor. Bu rakam 2002 yılına göre yaklaşık 4 katlık bir artışı ifade diyor. Tüm bunları yaparken bir taraftan da ülkemizin altyapısını tamamen güçlendiriyor, eksiklerimiz gideriyor, gelecek asra damga vuracak projeleri haya geçiriyoruz."