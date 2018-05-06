"Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki İnce'ye oy vermeyecek"

ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Çanakkale'de AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Turan, teşkilatta, dernekte ve vakıfta kadınlar bir davaya, meseleye el koymuşsa o hareketin sırtının yere gelmeyeceğini söyledi.

"KİMSE YOKKEN KADINLARIN DUASI VARDI"

Turan, kadın kollarının partiler için önemine değinerek, ''Herşeyimiz çok iyi, kadın kollarımız olmasa çok eksik oldurduk. Her teşkilatımız, her birimimiz çok büyük faaliyetler yapıyor ama kadın kollarımız eksik olsaydı AK Parti bugün ne Türkiye'de ne de Çanakkale'de bugünlere gelebilirdi. Kimse yokken kadınların duası vardı. Kimse yokken Recep Tayyip Erdoğan'a 'evladım arkandayım' diyen anneler vardı.'' ifadesini kullandı.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi göstermesine de değinen Turan, şunları kaydetti:

''Bir aday çıkardılar gördünüz. Bir defa o aday CHP'nin istediği aday değil. 5 senaryo geçti, 6'ncıda buna kaldılar. Ona gittiler, buna gittiler, o oldu, bu oldu. Hiçbir senaryo tutmayınca Muharrem'e mecbur kaldılar.

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'Gel Muharrem buraya.' Bu ne Allah aşkına ya. Böyle şey mi olur. Böyle Cumhurbaşkanlığı mı olur.

'GEL MUHARREM BURAYA...'

'Gel Muharrem buraya.' Bu ne saçma bir üsluptur. Dert Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk kavgasından başka birşey değil. Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek çünkü 24 Haziran'ın sonrası var bunu biliyor. Onu sürdü malum tarlaya, hadi bakalım kavganı yap. Bunların dertleri ülkenin ekonomisini, demokrasisini büyütmek değil. Bir dertleri var kendi partisinin koltuk kavgası. Kim bu ülkede iş yapar, kim üretir, kim bu ülkeyi büyütür, kim konuşur vatandaş bunu biliyor.''

Toplantıya, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Yasemin Batur, İl Başkanı Gültekin Yıldız, İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.