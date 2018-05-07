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25 ilde operasyonu: 16 gözaltı

merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelisi 16 kişi gözaltına alındı. Aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis ve il göç uzmanlarının da olduğu 52 kişi hakkında yakalama kararı var.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 10:50
25 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, 'nün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

ARALARINDA GÖÇ UZMAN YARDIMCILARI, DOKTORLAR, MÜHENDİSLER VAR

Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 36 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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25 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
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