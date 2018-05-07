Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: Partimde kendilerini kabul ederim

Toplantıda CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebi ile ilgili soruya Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum. Partimize kabul edebiliriz. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler partilerin adayları olarak seçime girmiş bulunuyoruz. Partimin genel başkanı olarak partide kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz." şeklinde yanıt verdi.