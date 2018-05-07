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Erdoğan: Partimde kendilerini kabul ederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine ilişkin, "Partimde kabul edebilirim" dedi.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 19:07 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 19:35
Erdoğan: Partimde kendilerini kabul ederim

Cumhurbaşkanı , Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: Partimde kendilerini kabul ederim

Toplantıda CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebi ile ilgili soruya Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum. Partimize kabul edebiliriz. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler partilerin adayları olarak seçime girmiş bulunuyoruz. Partimin genel başkanı olarak partide kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz." şeklinde yanıt verdi.

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Erdoğan: Partimde kendilerini kabul ederim
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