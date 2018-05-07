Kaçak kazı jandarmaya takıldı

İl Jandarma Komutanlığı, Erdemli ilçesi kırsal alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan operasyon sonucunda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin kazıda kullandığı, 1 adet benzinli jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet matkap, 1adet akü, 20 metre elektrik kablosu, 7 adet manivela, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet çapa, 1 adet çengel, 40 metre halat, 2 adet matkap ucu, 2 adet el feneri, 1 adet gaz maskesi, 1 adet çevirici, 1 adet dürbün, 1 adet seyyar lamba, 1 adet İngiliz anahtarı, 686 gram anfo, 20 adet elektrikli fünye, 1 adet dinamit lokumu, 20 kilo kaya kırıcı toz, 2 adet detektör ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilerek sorgulanırken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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