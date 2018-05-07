Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i resmi törenle karşıladı. Türkiye'yedeki resmi temaslarının son gününde Külliye'ye gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan dün Türkiye Sırbistan İş Forumu'nda bulunmuşlardı.

ERDOĞAN FORUMDA ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda, ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa da liderler düzeyinde güçlü bir irade bulunduğunu belirterek, "Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz. Nitekim bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da

Türkiye-Sırbistan İş Forumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ın katımıyla yapıldı.

Forumda konuşan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile iş adamlarıyla bir araya gelmekten büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, toplantının her iki ülke için yeni iş birliklerine, projelere, yatırımlara kapı aralamasını temenni etti.

Sırbistan'ın Türkiye için dost bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, Sırbistan'ın Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülke olduğunu söyledi.