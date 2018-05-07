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Son dakika: 'da aracına silahlı saldırı

'ın İskenderun ilçesinde çalıntı motosiklet ihbarı üzerine bir adrese giden ekipleri silahlı saldırıya uğradı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 21:43
Son dakika: Hatay'da polis aracına silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, İskenderun Kocatepe Mahallesi'nde çalıntı motosiklet ihbarına giden ekiplerine, 3 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Olayda 2 ekip aracı isabet alırken, 2 polis memuru hafif yaralandı.

Polis ekiplerine ateş açan, Onur G ve Ali G. ile Mihdi T. olay yerinden kaçmaya çalışırken İskenderun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda captagon uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi.

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Son dakika: Hatay'da polis aracına silahlı saldırı
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