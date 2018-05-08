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82 hakim ve savcının " üyeliği"nden yargılandığı dava

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 15:08
82 hakim ve savcının FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava
'ye yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanığın yargılanmasına devam edildi

15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada , ve 'nin avukatları da "müşteki" olarak yer aldı.

SAVUNMALAR İSTENDİ

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, sanıklara ait dijital materyallerin inceleme raporlarının dava dosyasına kazandırıldığını belirterek, buna ilişkin sanıklardan savunmalarını istedi.

Başkan Karaca, bazı sanıklar yönünden tanıkların tebliğe rağmen duruşmada hazır bulunmadığını ifade ederek söz konusu tanıkların hazırlık aşamasındaki ifadelerinin okunmasına karar verdi.

Beyanların okunmasının ardından sanık ve avukatlarının ara karar öncesi tahliye taleplerini alan mahkeme, müzakere için duruşmaya ara verdi.

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82 hakim ve savcının "FETÖ üyeliği"nden yargılandığı dava
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