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'li hastanede vefat etti

merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı 'li , uğradığı silahlı saldırı sonrası hastanede vefat etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 19:05 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 19:09
'de silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan Yeşilgölcük Belediye Başkanı , doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Niğde'nin li Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, bir belediye işçisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Hakkı Şengül, yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şengül, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi hastaneye gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek verdi.

Saldırıyı gerçekleştiren Serkan Teltik'in Toplum Yararına Çalışma programı çerçevesinde daha önce belediye bünyesinde çalıştığı, yeni dönem için yapılan kurada isminin çıkmaması sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
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Ak Parti'li Hakkı Şengül hastanede vefat etti
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