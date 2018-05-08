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Askerlik Şubesi Komutanı 'den gözaltına alındı

Son dakika haberi... Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Garnizon Komutanı olarak görev yapan F.K. Gümüşhane Başsavcılığı tarafından yürütülen / soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan F.K.’nin, Gümüşhane Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 17:20
Askerlik Şubesi Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından / terör örgütü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği tarafından 32 adreste arama ve el koyma kararı verilirken, Gümüşhane merkezli , , Aydın, , , , Trabzon, Bursa, , ve illerinde operasyonlar yapıldı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar kapsamında 15 kişi gözaltına alınırken, 32 adreste yapılan arama işleminde ise suç eşyalarına el konuldu. Operasyon dahilinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Askerlik Şubesi Komutanı olarak görev yapan personel üsteğmen F.K. sabah saatlerinde Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. F.K.'nin ifade alma işleminin ardından Gümüşhane Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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Askerlik Şubesi Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
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