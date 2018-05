Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'daki skandal bildiriye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup toplantısında konuştu. Erdoğan, geçtğimiz günlerde Fransa'da yayımlanan skandal bildiriye sert tepki gösterdi.

"SİZİ ALAŞAĞI EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiriye sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Biz Batı ülkelerini İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı konusunda uyardıkça adımız kötüye çıkıyor" diyerek, Batı ülkelerinin iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Fransa'daki skandal bildiri hakkında, "Sizler bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça, biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız, ama sizi de alaşağı edeceğiz, bunu da biliniz. Siz her şeyden önce kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz, biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu her yerde yaptınız yapıyorsunuz, sizi yeni tanımadık. Her ne kadar siz bunu yapsanız da, biz sizlere saldırmayacağız. Çünkü biz sizler gibi aşağılık değiliz. Bizim bir duruşumuz, karakterimiz var. Biz kime nerede hangi dille konuşulacağını çok iyi biliriz. Biz hakikatleri haykırmayı sürdüreceğiz" dedi