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Eski Bakan vefat etti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı , Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 02:38 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 03:02
Eski Bakan Cevat Ayhan vefat etti

2010 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa bağlı tedavisi süren Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı , akşam saatlerinde Bayındır Hastanesinde vefat etti.

Bugün Ankara Hacıbayram Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından memleketi 'ya götürülecek Ayhan'ın naaşı, çarşamba günü de öğleyin Adapazarı Orhan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

CEVAT AYHAN KİMDİR?

1938 yılında Akyazı'da doğan Ayhan, İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede master derecesi alan Ayhan, DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, Petkim Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Kapatılan Refah Partisi'nde 19, 20 ve 21'inci Dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Ayhan, "REFAHYOL" olarak adlandırılan 54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlerini üstlendi.

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Eski Bakan Cevat Ayhan vefat etti
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