FETÖ'den kadın öğretmene "DHKP-C şantajı" davası

Gümüşhane Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu emniyet imamı ve serrehber katılmazken, mahkeme heyeti bir önceki duruşmada hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan tanık N.P'yi dinledi.

Tanık N.P, duruşmada daha önce savcılıkça alınan ifadesini tekrar ettiğini belirterek, olay günü okul müdürünün odasında sanık ve müştekilerle birlikte olduğunu söyledi.

TANIĞIN İTİRAFLARI

Odada kadın ve erkeklerin ayrı oturduğunu belirten tanık N.P, "Burada F.A'ya nişanlısının DHKP-C üyesi olduğunu, bunun ona zarar vereceğini, bu sebeple ayrılması gerektiğini ilettiler. Ben burada bir tehdit, şantaj değil daha çok bir telkinde bulunulduğunu hissettim. Amaç onun zarar görmemesiydi. Biz sadece dinleyici olarak bulunduk. F.A orada nişanlısını ve kendisini savunarak böyle bir şeye inanmadığını söyledi. Olay hakkındaki bilgim bu kadardır. F.A daha sonra iş yerinden ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, firari il imamı İbrahim Karakoca ile okul müdürü Yakup Yağcı hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik tarafından hazırlanan ve Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün okulunda öğretmenlik yapan ve örgütle bağlarını koparmak isteyen F.A'yı, başka bankadan kredi çekip Bank Asya'ya para yatırmasına karşı çıkan nişanlısından ayırmak için "DHKP-C'li" iftirası atarak şantaj yaptıkları iddiasıyla FETÖ'nün firari il imamı, emniyet imamı, kapatılan okulun müdürü ve serrehber hakkında, şantaj suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, tehdit suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.