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'nün 'taki emniyet yapılanması davası

Son dakika haberi... 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) emniyet yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 11 sağının yargılanmasına devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 11:53
FETÖ'nün Tokat'taki emniyet yapılanması davası

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "/ üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Tokat Emniyet Müdürlüğü şube müdürleri Zeki Akyol, Turgay Urgancı, Hüseyin Durmaz, Mustafa Bircan, Turgay Özcanlı ve tutuksuz sanıklar Ş.G, Y.Y, S.D, E.E. ve M.A. ile avukatları katıldı.

'de tutuklu bulunan Erhan Ersönmez ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıklar, duruşmadaki savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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FETÖ'nün Tokat'taki emniyet yapılanması davası
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