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'nün 'daki kripto yapılanmasına operasyon

merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 09:59
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi

Konya merkezli 34 ilde /'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 34 ildeki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 6 kişi daha yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 34 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 3 Mayıs'ta FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, operasyonlarda zanlılardan 45'i gözaltına alınmıştı.

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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
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