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'te terör operasyonu

'te terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 16:28
Gaziantep'te terör operasyonu

'te terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAS¸'ın eylem ve faaliyetlerinin des¸ifre edilerek engellenmesine yo¨nelik istihbarat c¸alıs¸maları sonucu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te terör operasyonu
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