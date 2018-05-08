Gaziantep'te terör operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAS¸'ın eylem ve faaliyetlerinin des¸ifre edilerek engellenmesine yo¨nelik istihbarat c¸alıs¸maları sonucu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.