HDP milletvekili Taşdemir'e 1 yıl 8 ay hapis

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir ve Berdan Öztürk ile avukatları katılmadı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, yapılan yargılama neticesinde toplanan deliller, görüntü kayıtları, sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklardan Taşdemir'in katıldığı terörist cenazesinde yaptığı konuşmada "Kürtler kendi kendini yönetecek, halk asla boyun eğmeyecek." şeklinde ve benzeri ifadeler kullanarak "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, diğer sanık Öztürk hakkında ise her ne kadar aynı suçtan soruşturma ve kovuşturma yapılmış ise de sanığın müspet suçu işlediğini gösterir, hakkında mahkumiyetine esas her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığından beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Taşdemir'i "Terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan önce 2 yıl hapse mahkum etti.

Taşdemir hakkında takdiri indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya indiren heyet, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Taşdemir, buna göre 5 yıl içinde bir daha suç işlemezse hakkında açılan dava düşecek aksi takdirde bu cezayı çekecek.

Heyet ayrıca diğer sanık Öztürk hakkında ise beraat kararı verdi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, HDP Ağrı milletvekilleri Berdan Öztürk ve Dirayet Dilan Taşdemir'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen ve terör örgütü PKKadına faaliyet yürüten sözde Özgür Kadın Kongresi üyesi Berjin Demirkaya'nın Erzurum'un Tekman ilçesindeki cenaze törenine, Taşdemir ve Öztürk'ün de başka 4 ayrı teröristin cenazesine katıldığına işaret ediliyordu.

Özkan'ın soruşturma dosyasının Muş milletvekili olması ve hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığında benzer soruşturmalar bulunması sebebiyle ayrıldığı aktarılan iddianamede, sanıklar Taşdemir ile Öztürk'ün ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden terör örgütü PKK/KCK mensuplarının güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmayı haklı göstermek, terör yöntemlerini kullanmaya özendirmek ve terörizmi yüceltmek amacıyla terörist cenazelerine katıldığı öne sürülüyordu.

İddianamede, soruşturma konusu eylemlerin terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ve bu yöntemleri teşvik edebilecek nitelikte olduğu, sanıkların PKK/KCK mensubunun cenaze törenine katılarak teröristin meşru bir amaç için öldüğü izlenimi verdiği ve bu eylemin yaşanılan bölge itibarıyla açık ciddi ve yakın bir tehlike oluşturduğu vurgulanıyordu.

Milletvekilleri Taşdemir ve Öztürk'ün "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan bir yıldan 5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, sanıkların seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılmaları da talep ediliyordu.