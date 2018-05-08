ÖKK'deki darbe girişimi davasında tanıklar dinleniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müşteki avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifade veren Rıdvan K, sanıklardan Okan Türkmen ile Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eğitim gördüğü yıllarda tanıştığını, Ankara'da da bir süre Türkmen ile aynı evi paylaştıklarını ifade etti.

"2014'TEN SONRA SAPIKLIKLAR BAŞLADI"

Tanık Rıdvan K, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkesir'de benim Ali diye bildiğim FETÖ'nün hain kişisi, Ankara'ya geldikten sonra beni Harun diye biri ile tanıştırdı. Bize Okan ile birlikte ev tut dediler, biz de tuttuk. Bunları normal cemaatler gibi zannediyorduk. Dini sohbetler, ibadetler yapıyorduk. 2014'ten sonraki süreçte bu yapının maskesi düştü. Siyasi söylemler ve sapıklıklar başladı. Ben bunlarla bağımı kopardım. Biz bunların eli kanlı bir terör örgütü olduğunu bilmiyorduk. Okan'la en son 2015'te görüştük. Bunların saçmalıklarından bıkmıştı. Benim tanıdığım Okan vatan haini olabilecek bir insan değildir."

"HALİSDEMİR, BİLDİKLERİNİZİ NEDEN ANLATMADINIZ?' DESE NE CEVAP VERECEĞİZ"

Beyanlar üzerine söz alan sanık Türkmen, tanığa, "15 Temmuz günü veya sonrası seninle bir telefon görüşmemiz oldu mu?" sorusunu yöneltti. Tanık Rıdvan K, en son görüşmelerinin 2015'te olduğunu dile getirdi.

Tanık Rıdvan K, FETÖ'ye ilişkin bildiklerini anlattığını, sanık Türkmen'in de anlatması gerektiğini belirterek, "Burada bir mahkeme var tamam ama diğer tarafta da asıl mahkeme var. Şimdi gelse şehit Ömer Halisdemir, 'Bildiklerinizi neden anlatmadınız?' dese ne cevap vereceğiz?" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'YE BİLEREK VE İSTEYEREK GİRMEDİK"

Tanık olarak ifade veren Adem A, üniversite okuduğu yıllarda FETÖ yapılanması ile tanıştığını, mezuniyetinden sonra da FETÖ'nün kendisine Bitlis'teki astsubay ve uzman erbaşlarla ilgilenmesi için örgüt içinde "öğretmen" olarak adlandırılan bir görev verdiğini anlattı.

Sanık Faruk Erkul ile Ankara'da tanıştıklarını, Erkul'un Bitlis'e tayinin çıkmasından sonrasında da FETÖ içindeki sorumlusu olduğunu anlatan Adem A, "Faruk ile 2014 yazında tanıştık. Daha sonra Bitlis'e tayin oldu. Ara ara sohbetlere gelirdi. Merkeze yakın bir yerde görev yapmadığı için sürekli gelmezdi sohbete. 2016'nın başlarında da tayini çıktı, Bitlis'ten ayrıldı. Daha sonra görüşmemiz olmadı." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Bayram Kantık'ın, sanık Erkul'un örgüte himmet verip vermediğini sorması üzerine tanık Adem A, "Himmet adı altında insanlardan para isterdik. Erkul da devamlı olmasa da ara ara para veriyordu." dedi.

Tanık Adem A, "Ben de Erkul da FETÖ'ye bilerek ve isteyerek girmedik, kandırıldık" ifadelerini kullandı.

Sanık Erkul ise tanığın beyanlarını kabul etmedi.

Tanık Enis E, 2005-2009 yıllarında FETÖ evlerine gelen öğrencilere ders anlattığını, sanık Özgür Çiloğlu'nun kısa bir dönem ders verdiği öğrencilerden biri olduğunu beyan etti.

Sosyal medya üzerinden Çiloğlu'nun daha sonra askeri okullara gitmiş olduğunu öğrendiğini beyan eden tanık Enis E, Çiloğlu'nun örgüt bağlantısına ilişkin bir bilgisinin olmadığını belirtti.

Beyanlar üzerine söz alan sanık Çiloğlu, tanığı tanımadığını ve ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

Duruşmaya öğle arası verildi.